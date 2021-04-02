氣象栽家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今、明兩天受高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後偶有零星飄雨的機率，東部山區的機率又稍高些；西半部及外島易有霧、空品常不佳；白天「暖熱如夏」，各地區高溫皆可升至在31度以上，中南部局部地區更高達35、36度、早晚稍涼。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，4日上午起「微弱鋒面」掠過，東北風迎風面的北海岸、北部山區及東半部轉有局部短暫雨；北台雲量增多，氣溫漸降，天氣轉涼微冷；其他地區氣溫微降、影響較小，5日北台天氣好轉、中南部仍為多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北舒適、南微熱，早晚偏涼微冷；6、7日各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後及東半部偶有零星降雨的機率；氣溫回升，白天北舒適、南微熱、早晚涼。

吳德榮提及，最新歐洲模式模擬，8日另一波結構較強的鋒面南下，北部、東半部及中南部山區將先後轉為有局部陣雨的天氣；氣溫下降、北台轉涼。目前模式模擬的雨量，有一些、但不多，是否會對桃竹苗的缺水提供「些微」幫助？需繼續觀察。

(中時 )