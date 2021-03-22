永豐金(2890)2020年資產總值突破2兆元（銀行1.89兆元），已邁向新的里程碑。永豐金旗下的永豐金證券去年稅後純益28.2億元，較前一年度大幅成長48%，為歷年次高。其中，受惠於台股日均量增加，及推出「豐存股」吸引投資新血加入複委託行列，推升手續費淨收益創下歷史新高。展望今年，永豐金證券複委託業務將更上一層樓，並擴大和第三方新創合作。

永豐金證券總經理江偉源指出，新冠肺炎疫情衝擊金融市場波動，並帶來防疫新生活型態，為證券數位化發展帶來良機，永豐金證券以數位金融為策略主軸，從開戶、交易到理財知識的傳遞，推動多項創新服務，包括「大戶投」數位帳戶首創同步開立台股及複委託帳戶、推出「豐存股」台美股市紀律投資平台、到「豐雲學堂」與「AI 幫你顧」協助投資人累積專業理財知識，以年輕新手族、退休族與長期投資人的需求出發。

江偉源指出，永豐金證券在複委託零售市場市占率第一，「豐存股-美股」今年一月單月扣款筆數超過3萬筆、月成長40.1%，交易量1.8億、月增高達51%，今年將從普惠金融擴展到經營高端客戶，整合各類產品，提供稅務規劃、資產配置、現金流管理等服務，要讓複委託業務能更上一層樓；此外、永豐金證券也持續建構「金融API生態圈策略聯盟」，擴大與第三方新創合作，共創券商、客戶、新創業者三方的多贏。

(時報資訊)