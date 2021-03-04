福原愛3日遭日媒爆料，和江宏傑協議離婚，還曝光55張和一名高帥男子約會照，直指她婚內出軌，而這段過程和細節也完整曝光，不僅到情侶經常約會景點，還親密餵食男方，兩人互動被指很曖昧。

福原愛2月被《女性SEVEN》拍到，和一名身高相差25公分的高帥男子在橫濱約會，週刊更曝光55張照片，細數兩人約會形成，她們先到中華街買小籠包等排隊美食後，還在路邊買霜淇淋，她更一度餵食男方，雖然過程沒被拍下，但據週刊描述，餵食當下她還發出「啊~」的聲音，直指兩人關係匪淺。

福原愛被拍到急跨欄上高帥男車。(圖／翻攝自日網、臉書)

離開中華街後，她坐上男方的車到飯店，上車前還被拍到跨越欄杆，遭網友笑虧「是有多急？」而網友也猜測她們入住的飯店可能為橫濱洲際渡假飯店及橫濱灣東急飯店，隔天兩人又在附近遊玩才離開。

據悉，高帥男外型神似MLB棒球好手大谷翔平，是在一流企業工作的上班族，和福原愛6、7年前就認識，直到今年才開始熟識，對此，福原愛坦承有去飯店，但強調是「1人1間房」，並透露男方是在她精神不穩定時，支持她的朋友之一。

今(4日)福原愛也透過新成立的公司omusubi發聲明，「由於本公司總裁福原愛所引發周刊相關報導，造成對所有支持福原愛的人們、相關人員感到擔憂與困惑，在此深表歉意」，但沒對週刊報導的消息多做解釋。

(中時新聞網)