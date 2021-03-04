台中一名有性侵前科的蔣姓男子，2020年3月凌晨，看到一名中度智能障礙且從事資源回收的女子在路邊休息，竟強抱她到某大樓社區花圃上兩度性侵，路人目擊時見女方腳在男方背後，男方還在前後抖動，以為兩人是情侶在打野戰，讓他氣得大喊「你們在做什麼?」男方立刻迅速離去，這時才知女方遭到侵犯，該名惡狼犯後毫無悔意，一審判刑9年。二審法官認蔣男犯後狡辯無悔意判刑8年，仍可上訴。

根據判決書指出，A女係患有中度智能障礙的女子，平常從事資源回收，某天凌晨男子見她坐在路旁，先表示要帶她去吃東西遭到拒絕後，當場獸性大發，直接親吻A女嘴巴，並撫摸胸部及下體，然後進行指侵。

雖然A女不斷反抗，但男子卻將她抱起帶往附近花圃，不顧當地毫無遮蔽物，就脫下女方內褲直接性侵，當時恰巧有民眾經過，以為兩人在「打野外」，現場大喊「你們在幹什麼」，男方才迅速離去。但女方事後就向警方報案指稱遭到性侵。

目擊證人表示，當時約凌晨3、4時許，因該處黑暗，只在階梯上看到男生背後有腳，當時自己就站於男方身後，就看到做愛之姿勢，女生的腳在男生背後她立刻大喊「你們在幹什麼」，男生原本係做愛趴伏之姿勢，這時突然挺身不動，他以為兩人是情侶打野戰，就退下來，但仍持續觀察，不久後就見男方下樓梯，他立刻就跟上去叫他，但對方迅速離去，而女方則說是不認識的男子抱過去那邊性侵。

蔣男辯稱，與A女是自小長大的多年好友，他是應A女要求親吻擁抱及抱至花圃，雙方並無發生關係，法官勘驗監視錄影畫面及相關證人指證，認蔣男所辯不足採信。

合議庭審酌蔣男曾有強制性交犯行，經法院判處有期徒刑3年6月確定，98年間執行完畢，竟然見心智缺陷被害人認為可欺而橫生慾念，然難認其素行良好，竟以強暴、恐嚇等手段為加重強制性交犯行，所為犯行惡劣，予以判刑8年，以示懲儆，仍可上訴。

(中時新聞網)