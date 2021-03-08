鄭姓男子在台北市某養生館消費，花3000元與按摩女性交易，疑因「弄痛」按摩女挨告性侵，還被求償100萬元。台北地院刑庭判鄭男無罪，北院民庭認為，按摩女當下未呼救，事後還強硬向鄭男索取小費，並不合理，判鄭男免賠，可上訴。

按摩女指控，鄭男2019年7月30日中午到養生館消費，指定她服務，卻趁兩人在包廂沙發區喝啤酒聊天時，硬脫她的內褲強壓性侵，她雖以手推拒，但仍無法阻止，被鄭男性侵得逞。

鄭男否認犯行，辯稱是按摩女提議以2000元性交易，完事後又給1000元小費，包廂隔音差，若按摩女呼救，會被走廊店員或其他客人發現，過程中按摩女還自行下樓拿東西，再返回包廂，可見他未施以強制力，按摩女喝酒後甚至還在睡著，服務時間到時，還是他叫醒按摩女。

刑事部分，北院判決鄭男無罪，全案已上訴高等法院審理中。民事部分，按摩女主張鄭男侵害她的身體權、性自主決定的自由權、貞操權，導致她精神痛苦不堪，產生情緒障礙及壓力反應，求償精神慰撫金100萬元。

民事部分，法官認為不能單憑「被害人」指述判斷，而按摩女在無任何遮蔽或隱蔽性的包廂，遭性侵卻未呼救，且按摩女指述與養生館幹部證詞有出入，且根據鄭男到櫃台結帳的監視器畫面，按摩女手指著鄭男錢包說：「有藍色的，有藍色的，拿來拿來拿來」，被性侵後還能強勢索取小費，不合常理。

法官指出，雖然鄭男曾傳LINE說「下回會再重新尊重一下下」、「輕輕的來一回」、「對不起唷」、「弄痛妳了啦」，按摩女也回覆「重點我沒有答應啊」、「有一種被侵犯的感覺」，並搭配生氣表情圖，仍不足以證明鄭男強制性交行為，故判按摩女敗訴，鄭男免賠。

(中時 )