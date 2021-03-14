中天新聞》元配怒罵小三爆粗口 法官：實話無罪

南部一名30多歲黃姓女子，從丈夫手機發現他與20多歲年輕陳女共處一室的照片，懷疑他出軌，憤而向陳女家人怒罵陳女當小三，遭提告妨害名譽。黃女應訊時忍不住淚崩，向警方泣訴，孤男寡女共處一室，雖然沒有親密畫面，但是「難道要說房東房客嗎」？

黃女遭提告妨害名譽，遭警方問訊時哭訴，她與丈夫結婚近10年，婚後沒了自己，生命中只有丈夫，除了顧店將錢全交丈夫，還努力維持身材、注重打扮，不讓自己變黃臉婆；豈料竟還是在丈夫手機中，發現他跟20多歲年輕女子共處一室的照片。

據自由時報報導，黃女發現丈夫疑似出軌後，開始從臉書追查，查到陳女身份，並向陳的家人嗆聲陳女是介入她家庭的小三。不過陳女不認是小三，因此提告。

黃女委屈向警方表示，雖然沒有親密照，但丈夫跟陳女孤男寡女在同個房間，難道要說他們是房東、房客嗎？警方聽聞黃女述說，安慰她後仍依法將全案函送地檢署。

罵小三是「小三」挨告，結果究竟會如何？過去曾有案例，北市一名婦人也是懷疑丈夫與女同事外遇，跑到兩人工作的地方，飆罵「賤人、瘋婆子、X妳娘」，被依妨害名譽罪起訴，一審判婦人無罪；但二審逆轉，高等法院認為婦人當眾飆罵，改依公然侮辱罪，判罰正宮罰金1千元全案定讞。

另外新北也有案例，正宮在調解委員會上，斥責小三「我沒她那麼賤」遭提告求償。新北地院審理認為，人妻是「針對個案情緒性發洩及表達委屈之言語」，屬主觀價值判斷範疇，沒有誹謗之意。且調解室內人員僅雙方親友、調解委員及調解會秘書共7人，非公開場合，判人妻勝訴免賠，刑事部分也獲不起訴。

(中時新聞網)