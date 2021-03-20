東方白鸛在金山清水濕地補給北返所需營養。（新北市動保處提供）

拍攝東方白鸛人潮已有減少。（新北市動保處提供）

新北市動保處18日接獲民眾通報，金山區清水濕地出現3隻東方白鸛，當日隨即派員至現場，東方白鸛屬於世界瀕危物種，吸引很多民眾及愛鳥人士前來拍攝。動保處表示，目前處於候鳥即將結束避冬準備北返時節，請民眾賞鳥時務必保持適當距離，遵守不接觸、不餵食、不驚嚇的「三不」原則。

動保處指出，其實這3隻東方白鸛出現在清水濕地已經一段時間，疑為去年12月間出現的3隻東方白鸛，時而飛走時而回來，不知何時會真正北返，目前拍攝人潮已有減少，18日下午4時許，3隻東方白鸛又飛離清水濕地。

東方白鸛每年冬天南遷度冬，台灣並不是遷徙路線，在台灣屬迷鳥。由於清水濕地生態環境好，食物充足而且覓食範圍廣闊，每年都成為很多種候鳥的營養補給站，105年金山就曾出現3隻東方白鸛與迷路至台灣的西伯利亞小白鶴同框，包括黑面琵鷺、小白鶴等候鳥都曾經出現在清水濕地。

(中時 )