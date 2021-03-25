匯豐(台灣)宣布核准兩筆於再生能源領域且符合綠色原則的保證函(Guarantee)交易，將協助台灣水下基礎供應商世紀鋼(9958)(與旗下世紀離岸風電)，以及台灣海事工程業者宏華營造(與子公司東方風能)參與台灣離岸風電場的開發。匯豐台灣強調，這兩筆針對離岸風電產業上下游本土供應廠商的貿易融資方案，是透過具體行動支持台灣綠色產業鏈發展，並將協助台灣離岸風電場達到國際規格的運作品質和最大化的營運效能。

此次匯豐台灣對於世紀鋼與世紀離岸風電開立的履約保證函為期一年、金額達新台幣2.4億元，保證函內容係針對哥本哈根基礎建設基金(CIP)位於彰芳西島離岸風電場的69支水下基樁訂單，協助加深台灣本土水下基樁業者與國際開發商的業務合作。世紀鋼為台灣最早布局離岸風力發電產業、積極響應政府供應鏈本土化政策的廠商之一，也是國內投入離岸風電水下基礎之唯一家純民營業者，該公司已於2020年成功完成沃旭旗下離岸風場81支水下基樁的生產，為台灣離岸風力發電供應鏈在地化發展過程中扮演相當關鍵的角色。

匯豐台灣亦核准為宏華營造及東方風能在彰芳西島離岸風場的警戒船隻服務，提供為期32個月、金額達新台幣7000萬元的履約保證額度。離岸風場成功建置的關鍵在於海事工程的順利進行，而其中警戒船隻可謂重要支柱；警戒船隊能夠確保其他海上交通工具不會闖入危險的施工區域，不僅保障風場作業工程師的安全，更能夠維護海域工程與漁業環境的和諧。宏華營造為國內歷史悠久之海事工程業者，擁有高規格的海事工程船隻及具豐富經驗的技術人員，本次保證函的開立除了能夠落實離岸風場的興建以及供應鏈本土化，並將確保風場施工過程的順利及未來正常運轉的妥善率。

保證函是匯豐台灣的傳統優勢商品，用途十分廣泛，可適用於有形的貿易商品或是無形商品如勞務技術、服務等；而綠色保證函是符合時代需求的貿易融資機制，用以支持永續性質相關的貿易活動，且必須符合綠色貸款原則(Green Loan Principles)。匯豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程說：「在貿易融資的過程中把握綠色成長契機是必要的，特別是在再生能源領域，因為再生能源是改善氣候變化的驅動因素之一。隨著節能減碳、開發再生能源已成為全球不可逆轉的趨勢，推動永續金融對於匯豐台灣來說非常重要；我們除了大力支持再生能源的發展，也積極參與綠色金融產品的創新，不僅自身推動綠色金融市場的發展，還與不同產業的客戶緊密合作，共同完善綠色金融生態圈。」

(時報資訊)