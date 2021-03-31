小編今天（31日）精選5件不可不知的財經大事，最大頭條是台積電董事長劉德音表示，半導體的整體產能仍大於需求，像現在產能很短缺的28奈米，全球產能仍大於實際需求，只是因為疫情或美中貿易紛爭而造成供給吃緊情況。

【1】劉德音：3情勢釀全球晶片荒

有關近期全球半導體產能短缺情況，台積電董事長劉德音30日表示，晶圓製造產能的供不應求，並不是因為生產據點集中在台灣才發生這件事，不論半導體生產據點在全球哪裡，都會出現現在的狀況。

【2】10年期債息飆風再起 美元指數衝93

美國疫苗接種加速進行，加上拜登政府下財政刺激猛藥推升通膨預期，美10年期公債殖利率30日一度竄揚到1.78％的14個月高點，帶動美元指數突破93關卡，攀上四個半月新高，美元兌日圓也觸抵一年高點。反觀美股周二早盤，四大指數則全面走低，又以科技股跌勢較深。

【3】歐盟翻臉：痛批台灣官僚 風電國產化

經濟部能源局30日舉辦台歐盟風能研討會，未料會中歐洲經貿辦處長高哲夫、歐盟能源總署能源政策策略與協調處長Cristina Lobillo Borrero致詞時火藥味十足，輪番呼籲台灣離岸風電規則不應與世貿組織（WTO）貿易規則背道而馳、在國產化要求上不應「不切實際和過度官僚」。

【4】鴻海 去年三率三降

鴻海因業外不給力，拖累去年獲利表現，雖然營收創高，但是獲利卻未同步跟上，經結算去年EPS僅7.34元，表現不若前年的EPS8.32元，在法人關注的三率表現上，也不若前年，呈現三率三降。

【5 】瑞薩工廠產能恢復需百天 日政府急找台廠援助

日本晶片製造商瑞薩電子（Renesas Electronics）30日表示，3月19日發生火災的那珂工廠需要至少3～4個月時間才能恢復至正常產能。於此同時，日本政府已向台灣方面求援，希望台灣半導體業者能協助其進行替代生產。

(中時新聞網)