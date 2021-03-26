針對民進黨批評2015年面臨大旱，水情吃緊，馬政府宣布對多區進行「供五停二」限水措施，長達61天，相較之下，蔡政府自去年就提早啟動應變，國民黨發言人江怡臻駁斥，馬政府執政，就推動多處「水資源回收示範計畫」，前總統馬英九也在第一時間視察水庫，呼籲全民瞭解缺水嚴重性。

江怡臻再質疑，面對缺水，民進黨前瞻計畫白花錢？在氣候變遷所產生的極端氣候之下，整年無颱的短期現象逐漸演變成長期趨勢，缺水將成為台灣未來每年都會面對的問題。她說，鑿井取水或祈雨法會都無法解決長期的水資源短缺，政府也不應讓人民面臨停灌斷水的困境。

江怡臻痛批，民進黨發言人洋洋灑灑列出了前瞻計畫下完成的水利建設，並誣指2015年缺水危機時國民黨除了採取限水措施外，什麼都沒做；事實上，在馬政府執政時期，政府就推動多處「水資源回收示範計畫」，水情嚴峻時，馬英九也在第一時間視察水庫，呼籲全民了解缺水嚴重性。

江怡臻說，民進黨執政5年來，花了1000多億治水，要達到台灣「不缺水、不淹水、喝好水」的目標，但是人民卻仍要面臨「供五停二」的節水政策，不禁想問，這1000多億的納稅錢，到底都花去哪裡？

江怡臻表示，從水利署數據顯示，蔡政府清淤成效與效率不僅沒有進展，反而倒退，民進黨似乎沒有意識到，政府長期以來所欠缺的「水情危機感」，才是目前水資源不足的主因。

江怡臻說，面對水情危機，人民願意節約用水，但民進黨政府花了幾千億的納稅錢，聲稱為抗旱做了很多的準備，如今卻仍要人民共體時艱，不論是農民、工廠或是一般民生商家，大家都因為限水而人心惶惶，蔡政府當初強調前瞻計畫可以做到不缺水，但這承諾完全破功。

(中時 )