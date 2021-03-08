國際婦女節到來，長期致力於推廣多元共融（Diversity and Inclusion）的渣打國銀行發布針對台灣民眾進行的性別平權調查，結果顯示，在職場性別平權方面，有近四成台灣人對於職場性別平權現狀表示滿意，家庭性別平權方面，有近半數表示重視或非常重視性別平權。

由渣打銀行與女人迷Womany合作，於2月下旬透過網路問卷，針對大眾在家庭與職場的性別平權現象進行調查，總計有1,665位受訪。在職場性別平權方面，43.3％不滿意台灣企業的性別平權現況，但也有38.4％表示滿意，顯見台灣企業在推動性別平權已有進展，但仍有持續進步的空間。

調查結果指出，各項職場性別平權指標與制度中，有逾六成的64.3％認為雇主打造性別友善的福利制度最具成效，其次為薪資待遇的42.1％、職場安全的39.6％、高階主管男女比例的27.2％及升遷制度的21.6％。

在家庭性別平權方面，調查結果發現，有近半數的44.9％表示其家庭重視或非常重視性別平權，27.6％表示不重視或非常不重視。45.8％認為「家務分攤不均」是家庭中最常見的性別不平等現象，其次為「重男輕女／重女輕男」26.2％及「家庭照護分工不均」的24.1％。

渣打銀行表示，性別平權一向是渣打在推動多元與共融文化時重要的一環，持續規劃完善的福利制度，除讓員工感受多元共融的企業文化外，也希望能作為員工的後盾，落實生活與工作平衡。除提供員工優於勞基法的20周產假，還有陪產假，領養假、喪假、家庭照顧假、育嬰留職停薪等完善福利。

渣打集團在2018年即推出公平薪酬宣章，強調在薪酬流程與獎勵制度納入性別平等考量，並以縮小「性別薪酬差距」（gender pay gap）為長遠目標。

渣打銀行指出，該行更透過多元管道持續強化職場安全，除建立不法侵害預防計畫，在員工訓練課程中，也增加職場暴力與騷擾等相關內容，強化員工的性別平權與防範意識，同時也開闢多個內外部通報系統，鼓勵同仁如有遇到相關情形，應勇敢說出來，尋求協助及通報。

渣打銀行長期透過制度規劃與企業文化的落實，期待成為推動台灣性別平權的標竿企業。渣打銀行說明，該行的努力獲得外界肯定，2020年獲頒TCSA台灣企業永續獎性別平等獎，與第一屆台北市職場性別平等認證，更是唯一獲得該項認證肯定的外商銀行。

(工商 )