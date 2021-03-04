孫大千臉書發文。（摘自孫大千臉書）

孫大千臉書發文。（摘自孫大千臉書）

為了桃園大潭藻礁，國民黨前立委孫大千與桃園市政府連日隔空交火，孫大千中午又在臉書PO文，砲轟鄭文燦竟有臉說「桃園市政府過去執行藻礁的汙染源稽查已常態化」，市府官員還能夠厚著臉皮鬼扯「海洋六面向」護藻礁政策，實在是令人大開眼界了！並以「草漯藻礁被土資廠汙染案」指出，事實上，不用等天然氣接收站蓋好，藻礁早就在桃園市政府對砂石場排放汙水的失職縱容之下，被破壞的無以復加。

孫大千說，既然桃園市政府的發言人喜歡提油救火，他就問一句，2018年他在輔選國民黨桃園市長候選人陳學聖時，當時他們揭露的草漯藻礁被土資廠汙染的案件，桃園市政府的態度是什麼？

他說，提到草漯，大多數人會想到草漯沙丘美麗的景緻，它是我們桃園人引以為傲的網美景點。但大多數人不知道的是，在美麗的沙丘附近，深埋著砂石廠違法設置的暗管，將處理砂石後的汙泥直接排入海中，泥巴不像沙子，會被海水帶走，長期附著在藻礁上，讓藻礁直接覆滅。

孫大千說，當時他和陳學聖開記者會揭露此事後，桃園市政府的回應竟然是：「過去稽查32次都無查獲排廢」。但沒想到在去年 (2020年）7月，竟然出現一則新聞，標題是：「土石場埋暗管排廢『台版撒哈拉沙漠』草漯沙丘海岸遭污染」。

新聞內容提到：有「台版撒哈拉沙漠」稱號的草漯沙丘，檢警發現有土石場涉嫌將清洗土方後的廢水、污泥直接排到草漯沙丘海岸，經長期蒐證後，逮捕張姓負責人到案，桃園地檢署檢察官複訊後，今天依違反「廢棄物清理法」諭知張男以50萬元交保。

新聞內容也提到：檢警調查，張男在桃園市觀音區經營2間土石場，1間以回收土石方資源為主，另1間為砂石打碎，張男回收還可利用的土方後，運送到土石場內清洗、過濾，篩出有價值的土方變賣，卻涉嫌將清洗土石的廢水、無用的污泥，直接透過暗管排放到草漯沙丘海岸，由於暗管會被漲潮所掩蓋，增加稽查人員查緝難度。

孫大千說，桃園市政府發言人這麼喜歡嗆他，要不要出來回應一下，當初他提出的指控，有哪裡不對？請問，當時32次查無排廢，有沒有弊端？請問，鄭文燦口中的常態化稽查在哪裡？請問，為什麼檢警單位查得到，桃園市府稽查不到呢？

另外，當時有報導桃園市政府回應的新聞媒體，這篇新聞也消失了，大家可以用google搜尋「縱容土資場排廢毀藻礁？桃市府：找專家鑑定」，看看找不找的到原始新聞。

孫大千強調，最後他想告訴大家，在2018縣市長選舉結束的一個月後，他在臉書直播上，還是在談草漯藻礁被汙染的問題，直播剪輯上了字幕，放在他的youtube頻道，連結在此：https：／／ youtu.be／TDo6Vl6ZDns，歡迎鄭文燦市長和他的幕僚們可以來留言按讚分享。鄭文燦市長，你到底為了捍衛桃園藻礁做過些什麼呢？你吹噓的「海洋六面向」政策，恐怕和馬保國的「閃電五連鞭」一樣的兩光吧？

(中時 )