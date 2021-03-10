胡瓜、阿翔10日開心迎接民視《綜藝大集合》千集錄影，製作團隊特別量身打造節目專屬紀念毛巾、隊服、團舞以及主題曲，胡瓜、阿翔在棚裡認真試唱練舞，胡瓜說1000集真的不容易，是一個里程碑，感謝《大集合》讓他人生交出完美功課，他會繼續在周日8點綜藝努力發光。

艾成睽違8年再度現身《大集合》，眾人驚喜，「昨夜忐忑一晚沒睡好，心情七上八下。」他憶及上次在金門外景「小姐請你給我揹」單元，勇猛揹起當地女來賓闖關，沒想到竟全身痠痛，讓他在家躺了一禮拜，雖然體力備受考驗，但他覺得開心又刺激。艾成認為一千集太值得紀念，自曝當年在節目「告白」才追到王瞳，《大集合》算是媒人婆，一定要回來謝恩。

艾成自嘲當不了「過關機器」，但願意來當「過水來賓」，坦言節目太真實讓他好緊張，連出門前老婆王瞳都叮嚀他：「安全第一。」要他用盡全力玩遊戲，更要做好暖身保護自己。

(中時 )