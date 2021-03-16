許多人都知道，生產是導致陰道鬆弛的主要原因，不過愛吃甜食的美眉們要注意了。博仁綜合醫院婦產科主治醫師林榆珊說，包括嗜甜、過度減重、或是隨著年齡增長流失膠原蛋白，都會讓妹妹變鬆。不過只要做好日常保養，私處健康就不是問題。

《健康療天室》第18集 你不孤單！連20歲少女的妹妹都很鬆？練這招保證緊實的抽不出來。

林榆珊醫師強調，私處保養也有「懶人法」，能夠鍛鍊周邊肌群，是最好的緊實妙招。此外，現今也有多種器材及醫療方式，都能夠幫助訓練效果事半功倍，像是電磁波按摩椅、陰道雷射刺激膠原蛋白增生等，甚至還能改善輕微漏尿，對生活與自信都大有幫助。還有哪些必知婦產科醫師推薦的妹妹保養妙招，完整內容都在《健康療天室》第18集：妳不孤單！連20歲少女的妹妹都很鬆？練這招保證緊實的抽不出來。

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(中時新聞網)