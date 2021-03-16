寒舍餐旅今日通過2020年合併財報，受到新冠疫情衝擊，全年合併營收28.07億元，稅後淨損3.51億元，每股虧損3.15元，不過因旅展業績加持、國旅興盛與年底聚餐需求增加，去年第4季營收顯著回升至8.68億元，創下全年高點，顯示最差情況已過，整體營運穩健回溫，稅後淨損則收斂至0.49億元，集團旗下各飯店將持續推出豐富多元的活動方案，期盼增加飯店的營運動能。

新冠疫情延燒加上國內邊境管制尚未解除，對國內都會型商務飯店的影響甚鉅，台北喜來登大飯店與台北寒舍艾美酒店去年大量減少國際商務旅客，住房率下滑使去年營收及獲利上面臨大幅衰退，惟寒舍旗下的礁溪寒沐酒店因為擁有親子亮點與溫泉優勢，去年暑假至年底住房率皆破8成，故受惠於國旅大爆發，不論在客房及餐飲的表現皆較前一年成長，全年住房率比去年成長約7％、平均房價更成長約4％，營運成績十分亮眼。

2020年下半年，境內疫情受到有效控制，看好聚會用餐的人潮變多，集團餐飲方面因時制宜、彈性變化出多元的餐飲活動，包括精緻單點的餐廳祭出吃到飽活動、主打小桌數的喜宴及微型尾牙、延長線上旅展的販售時間並積極開發外賣店的商品，策略皆有效帶動來客數的成長，減緩疫情帶來的衝擊。

展望今年，在疫情尚未結束前，寒舍仍將嚴謹且持續不斷執行各項防疫措施，以確保賓客及員工的安全，同時餐飲維持穩健步調，豐富各餐廳菜色並優化服務品質，並積極拓展數位與實體通路平台，增加銷售渠道，搶攻冷凍即食餐點的商機，期盼持續挹注營運成長動能。

另外，力圖進取搶攻國旅市場，鎖定各客層推出多元化的住房商品，盼全力衝高今年的平均住房率，舉例來說，台北喜來登大飯店針對「家庭客群」推出全新的5間親子主題客房每晚4,999元起，搭配小朋友喜愛的娃娃廚房、球池滑梯、小車積木與Switch電玩的遊戲區，自2021年1月中推出至今幾乎天天完售，表現出色。

台北寒舍艾美酒店則祭出快閃的優惠價格，吸引欲在台北享受時尚假期的「小資客群」，豪華客房贈送探索廚房早餐，每房每晚享3,999元起，快閃3週就搶購近700間，成績亮麗。同時，礁溪寒沐酒店則鎖定「高端運動市場」，推出第二屆高爾夫球聯誼球敘，住房加揮桿每人11,800元，活動推出不到2天限量240位的名額旋即秒殺售罄，而且活動加碼開放認購國產水果其所得將全數捐予「阿寶基金會」，成功提升公益的品牌形象。

(中時 )