台灣瀧澤科技去年第四季大陸短急單顯著回溫，去年第四季EPS為0.22元，俾助去年EPS回升至0.27元，董事會決議每股配發現金股利達0.8元，22日股價上漲0.25元而以28.70開出，盤中最高達30.0元，目前呈上漲走勢。

瀧澤科2020年合併營收21.36億元，營業利益0.88億元、稅前淨利0.67億元，本期淨利0.19億元，EPS為0.27元。19日董事會決議每股配現金股利0.8元，配發率296.3％。以19日收盤價28.45元計算，現金殖利率2.81％。

瀧澤科表示，瀧澤科開發新世代五軸同動車銑複合機，是台灣第1台結合日本FANUC發那科31i-B5控制系統，智慧化程度涵蓋機台防撞檢查機能、3D動態圖形顯示、複雜螺旋加工時間預測機能及智慧機械功能感測控制可視化等，真圓度、圓筒度小於0.3um，表面粗糙度Ra小於0.05um的超高精度液靜壓車床，24日正式發表，同步展出臥式、立式車銑複合機等機台，可應用在醫療、航太及電子產業。

瀧澤科指出，瀧澤科大陸接單持續成長，義大利及土耳其等歐洲市場接單也有起色，接單以CNC車床為主，在手訂單2～3個月，訂單能見度看到第二季，2021年營收及獲利，可望優於2020年。

(工商 )