3月27日，繼歐盟、英國之後，中國再度出手，對美國、加拿大有關人員和實體實施制裁。大陸國關學者認為，如果相關國家、機構人員依舊不收手，中方還會持續對相關領域採取進一步制裁措施，不排除將對「抵制中國新疆棉花」的國際非政府組織BCI(瑞士良好棉花發展協會)納入制裁名單。

《環球時報》報導，針對涉疆議題，這是中方第二次對美方實施制裁。2020年7月9日，美國發動制裁後，中方宣佈就涉疆議題反擊制裁美國4名個人，包括「國會-行政部門中國委員會」以及美國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克、聯邦參議員盧比奧、克魯茲、聯邦眾議員史密斯。

外交學院國際關係研究所教授李海東表示，此次中方制裁顯示出制裁範圍擴大，「以往是政府官員，國會議員，現在涵蓋了宗教人員。這些所謂的宗教人員實際上是「以宗教為馬甲配合美政府實施對華圍堵政策的政治煽動者。他們在美國政策和社會領域影響力較大，對中國宗教自由的指責一方面迎合美政府口味，一方面又在事實上慫恿其它國家對華採取強硬制裁舉措，其對西方社會對華展開涉疆議題的大圍剿起了推波助瀾的作用。」

其次，此次中方的制裁是將美、加進行捆綁式制裁，這是因為加拿大缺乏獨立性，一味配合美國在在國際社會上就涉疆議題對中國進行汙名化，對中國人權問題進行抹黑。「此次中方對加是第一波制裁，在未來雙方這種制裁可能還會有。」

中國社科院香港中國學術研究院研究部主任呂祥表示，如果美國和其他西方國家繼續在該議題上對中方實施制裁，不停止用這樣的方式來干涉中國內政的話，就會造成一個惡性循環；而從中方的制裁行動上看出中國不會做出任何妥協。

還有沒有下一個？陸專家：可考慮制裁BCI

歐盟、英國、美國和加拿大之後，中國的下一個制裁對象會是誰？西南政法大學人權法教授朱穎表示，中方是按照國際法和國際慣例通過正當程序和原則實施制裁的，從發佈的情況看，決策機關是根據國際形勢變化和發展情況，針對污蔑中國新疆的這場國際鬧劇的相關人員和實體進行有計畫、分步走的制裁。

朱穎指出，「如果相關國家，相關機構和相關人員依舊不收手，繼續上演國際鬧劇，那麼中方還會持續對相關領域採取進一步制裁措施。」

朱穎認為，目前制裁處於一個單、雙邊或者對區域性組織的範圍內，未來不排除會向多邊制裁發展，以及聯合制裁；甚至在聯合國機構或相關專業機構中提出反制裁的議案或動議，讓更多的國家在涉疆議題上支持中國。

朱穎指出，從專業角度上，首先，中方可以發佈有關涉疆議題的國別報告；其次中方可以聯合相關國家發佈涉疆議題的聯合聲明；第三，對於相關國際組織的國際訴訟也做好應對準備，比如對「抵制中國新疆產品」的國際非政府組織BCI(瑞士良好棉花發展協會)，中國也可以將其納入制裁名單，在該組織的註冊地國家對其進行起訴。

(中時 )