中國外交部網站3日消息，中國國務委員兼外長王毅近日在福建南平分別同新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓四國外長討論了緬甸局勢。4月2日，王毅向菲外長洛欽表示，中方對當前緬甸局勢秉持「三個支持」，同時主張應做到「三個避免」。支持緬甸在憲法和法律框架，以不干涉內政原則，召開東協領導人特別會議解決問題。同時避免繼續流血讓局勢惡化，避免聯合國安理會不當介入，避免外部勢力推波助瀾。

王毅表示，中方支持緬各黨各派在憲法和法律框架下，通過對話尋找政治解決分歧的路徑，繼續推進得來不易並適合緬國情的民主轉型進程；中方支持東協堅持不干涉內政原則和協商一致傳統，作為成熟的地區組織，以東協方式鼓勵並建設性參與緬內部和解進程；中方支持盡快舉行東協領導人特別會議，在東協框架內，共同探討緩解局勢、解決問題的有效辦法。

王毅就「三個避免」強調，一要避免繼續發生流血衝突和平民傷亡，防止局勢惡化甚至失控。二要避免聯合國安理會不當介入，損害緬主權並導致事態進一步複雜化。三要避免一些外部勢力在緬國內推波助瀾、火上澆油，通過搞亂緬甸謀取私利。

王毅強調，中方將同各方保持溝通協調，同東協一道加大勸和促談，全力推動緬局勢盡快回穩降溫。

(中時 )