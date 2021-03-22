和大(1536)2020年受到新冠肺炎疫情以及台幣升值所影響，全年合併營收52.11億元，年減12.68％，毛利率22.5％，年減約5.5個百分點，稅後淨利2.86億元，年減56％，每股盈餘1.12元。不過，法人認為，和大谷底已過，今年電動車展望強勁，營收動能可望加速，預期今年每股盈餘有望回升3元以上。

和大去年第4季營收動能已經顯回升，但因為台幣升值，單季毛利率年減4.2個百分點至23.2％，每股盈餘0.48元，季增189％。

法人指出，和大手上電動車零組件業務成長展望轉趨明朗，該公司一直是美系電動車減速齒輪獨家供應商，今年還有5個以上新專案的電動車零組件開始出貨，法人估計今年電動車營收貢獻年增率上看7成，達到35億元以上，明年營收及占比可望持續增加。

整體在車市復甦及電動車貢獻下，估計3月起營收將開始轉強，法人上修今年營收目標，年增率可望達50％，但獲利仍要觀察台幣匯率及成本影響，因去年基期低，今年預期較去年翻倍成長。

(時報資訊)