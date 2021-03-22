POS廠飛捷(6206)受新冠肺炎疫情衝擊訂單出貨，使2020年獲利降至近9年低點。不過，隨著各應用場域陸續恢復營運，2021年迄今訂單動能已明顯回溫，加上缺料影響仍在可控狀態，預期第二季起營收均可望繳出雙位數年成長，帶動全年營運重返成長軌道。

飛捷受中美貿易戰及疫情接連衝擊，近2年營運均見衰退，去年合併營收44.32億元、年減16.84％，為近7年低點，歸屬母公司稅後淨利5.89億元、仍年減19.94％，為近9年低點，每股盈餘4.12元則創新低。不過，公司仍決議擬大方配息4元。

飛捷19日應邀召開法說會，指出單季營收已於去年第二季落底，隨著零售、餐飲、郵輪、賭場等通路場域陸續恢復營運，歐美客戶先前暫緩拉貨的POS機及自助服務機（KIOSK）既有訂單亦逐漸回升，醫療用觸控平板（Panel PC）需求則持續強勁。

飛捷指出，就英國子公司BOX與歐美客戶接洽狀況觀察，包括專案進行詢問及頻繁程度均已感受到明顯回復，預期隨著訂單動能明顯回溫，第二季至第四季營收均可望繳出雙位數年成長，呈現逐季向上態勢。

不過，飛捷指出，目前市場缺料狀況仍嚴峻，公司透過提前備料、供應商支援及改採替代料方式因應，目前評估對在手訂單出貨進度僅略微影響，仍在可控範圍。預期隨著部分訂單出貨、重複下單（Overbooking）狀況解除後，缺料狀況應可在今年獲得紓緩。

飛捷坦言，缺料隨之而生的零組件漲價使成本提升，多少影響毛利率表現，公司將透過設計等方式盡力控制在一定程度，預期上半年毛利率回升動能相對較低，若缺料狀況有所趨緩，則下半年將有回升空間。

觀察飛捷去年各產品貢獻，仍以POS占72％最大、觸控平板22％、行動POS（mPOS）及KIOSK各5％。飛捷預期今年產品結構將與去年相當，其中行動POS受惠大客戶需求復甦，今年出貨動能成長可期，長期而言POS比重將持續下降。

子公司方面，BOX雖受英國封城影響衝擊較大，使去年稅後淨利約941萬元、年減達69.24％，但仍維持小幅獲利。隨著英國開始施打疫苗，公司預期第二季起營運將緩步回升。

而品牌子公司普達系統去年合併營收10.2億元、年增達27.59％，改寫歷史次高。毛利率雖降至21.21％新低，但營益率略微提升至4.43％，創近3年高點。歸屬母公司稅後淨利0.37億元、年增達45.54％，每股盈餘（EPS）1.75元，雙創歷史次高。

據了解，普達系統去年雖受疫情影響，上半年營運轉虧、每股虧損0.16元，但受惠取得大型呼吸器觸控平板急單專案，使下半年營運三級跳、稅後淨利年增近13倍至0.4億元，帶動全年營運扭轉頹勢、逆勢改寫次高。展望今年，則看好新零售應用將持續復甦。

(時報資訊)