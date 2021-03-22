新冠疫情衝擊全球航空業，華航靠貨運交出獲利成績，長榮航空貨機僅5架，靠著客貨機交互運用，將全年虧損壓在33.6億元、每股稅後虧損為0.69元，在全球倒一片的航空業中僅為「皮肉傷」，今年將持續衝刺貨運業務，盼可挺過寒冬。

長榮航今日召開董事會，通過去年財報，受到疫情影響，2020年營業收入796億元，較2019年減少41％；2020年淨損33億6,200萬元，每股虧損0.69元。

長榮航指出，2020年載客數233萬人次，下滑81.8％，客運承載率51.4％，單位收益成長10.7％。疫情爆發前，客收表現亮眼，1月份客收年增15％，然隨疫情擴散蔓延，各國實施嚴格檢疫與境管措施，客運需求墜崖急凍，客收銳減。

長榮航強調，防疫期間全力配合政府各項防疫政策，保留骨幹航線，提供國人返台、出國的需求，同時調整機上服務流程，推動安心旅行計劃，推廣機場服務自動化，提升旅客搭機信心。

貨運是支撐營運命脈，長榮航2020年載貨量70萬噸，年增15.3％，貨運承載率87.7％，單位收益成長74.6 ％。為因應市場供需失衡，除力求貨機使用率最大化，同時積極以客機腹艙載貨、客機執飛貨機航點、客艙座椅載貨、客艙拆椅地板載貨等方式，全力支持貨運營運，降低疫情對整體營收造成之衝擊。

(中時 )