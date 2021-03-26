大成鋼(2027)去年第四季轉盈，每股淨利約0.39元，使得全年虧損收斂，2020年每股淨損0.44元。公司並擬以資本公積發放每股現金股利0.8元。

去年美國市場受疫情影響，大成鋼營收下滑，營運比前年轉虧。全年營收592.34億元；因去年下半年產品量價回穩上揚，全年本業仍有賺，營業淨利18.22億元；因業外虧損。全年歸屬於母公司業主淨損5.73億元，每股淨損0.44元。

大成鋼去年下半年隨著市況改善，去年第三季本業已有賺錢；去年第四季因美國做出鋁捲板反傾銷初步判決，帶動鋁捲板市況好轉，也挹注公司去年第四季正式轉盈，單季營業淨利跳升至14.92億元，單季淨利約4.57億元，EPS約為0.39元。

展望本季，美國做出鋁捲板反傾銷初步判決，持續帶動美國鋁捲板市況轉好，鋁捲板價格第一季持續看漲，加上不鏽鋼價格估維持高點，可望挹注第一季營運再優於去年第四季。

受惠美國反傾銷政策致美國鋁捲板供不應求，產品量價齊揚，大成鋼2月營收為66.2億元，創一年半來新高，比1月的62.92億元續增5.21%，年增28.01%；前2月營收129.12億元，年增17.79%。

美國反傾銷政策令美國鋁捲板供不應求，產品量價齊揚，大成鋼第一季可望延續營運熱度，比去年第四季持續增長，全年營運也將轉好。

大成鋼營運地點在美國，隨著美國工業景氣復甦帶動鋁捲板報價反彈，加上美國對18國祭出反傾銷政策發酵，推升鋁捲板漲勢，今年以來，單月營收進一步站穩60億元以上水準。全年來看，隨著美國不鏽鋼市況增溫，及鋁捲板市況轉好，可望推升大成鋼今年營運重返過往高峰。

(時報資訊)