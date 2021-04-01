全球石化產品供需平衡，推升原油、石化原料大漲，加上大陸客戶急於補貨，石化原料價格已上漲10~40%，台塑(1301)不僅3月營收會比2月明顯成長，第1季本業獲利更有機會創單季歷史新高。

氯鹼工廠供應瓶頸限縮EDC-VCM-PVC、ECH供給，加上德州暴雪衝擊全球EDC、VCM、PVC、ECH產能約14%、9%、7%、16%，使得氯鹼供應瓶頸帶動PVC、ECH供給轉緊，故將2021年PVC利差將持續擴大，分析師將今年利差由美元600元上修至美元770元，較2020年的平均的美元525元顯著復甦。

在需求面上，在疫苗於全球陸續開打下，經濟活動將慢慢恢復，政府基礎建設也將動起來，均會增加PVC需求，預計也將支撐報價表現。

台塑除PVC報價持穩高檔外，異丙苯供應瓶頸帶動AN、MMA供給轉緊，主要是因為德州暴雪衝擊全球AN、MMA產能約18%、10%，加上美國Cornerstone路州廠自2月上旬起意外停工、英國Ineos德國廠自12月起意外降載，衝擊全球產能18%，另外，德州暴雪衝擊全球異丙苯產能16%，進一步限縮丙酮-MMA供給，再進一步限縮AN供給。中油18吋乙烯管線3月到5月進行檢修，台塑仁武PVC、VCM及(石咸)廠配合歲修，故3月開工率89%、低於2月91%，但受農曆春節假期影響，2月部分訂單延至3月交貨，且麥寮AN及MMA廠已於2月初完成歲修，加上2月中旬美國德州暴風雪，造成超過7成石化廠被迫停工，供應量劇減，影響全球石化產品供需平衡，推升國際原油及石化原料價格大漲，近期大陸客戶急於補貨，石化原料價格已上漲10~40%，預計台塑3月營收會比2月明顯成長，且為第1季營收會比去年第4季成長，本業獲利有機會創單季歷史新高。

(時報資訊)