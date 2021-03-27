長榮海運長賜輪（EVER GIVEN）擱淺蘇伊士運河，連日來影響全球海運甚鉅，今日一艘長雅輪（EVER GENTLE）進入台北港時，又被港口的橋式機撞到煙囪，一度傳出影響後方船隻進出，交通部航港局指出，當時並無干擾到其他船舶進出，由於受傷的地方在煙囪，不影響航行安全，該船卸貨後已再度出海。

航港局北部航務中心表示，長雅輪進港時與橋式機碰撞，初步判定是橋式機操作失誤導致，但相關責任歸屬還須進一步檢視才能釐清。由於長雅輪煙囪碰撞損傷，但不影響輪船動力系統，排煙功能也正常，沒有影響其他船舶進出，該船下次進港時間為6月份，會要求船公司在此之前修復完成。

長榮海運也回應，租船長雅輪今日於台北港作業時遭橋式機碰撞，導致該貨櫃船煙囪凹損，但不影響船舶適航性及正常排煙功能，經確認安全無虞，並依原訂時程於14時12分開航，並無網傳卡住台北港的情事。

(中時 )