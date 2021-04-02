受天候因素影響，台灣、馬祖空運航班大亂，台北、台中今（2日）上午飛南竿機場6班次取消，台北上午飛北竿機場2班次同樣取消。連江縣交通旅遊局表示，中午過後機場能見度提升，下午班次預計可順利起降，另海運部分共搭載767人，預計晚間7時許抵達基隆。

立榮航空今（2日）上午有5班次從台北飛南竿機場、1班次從台中飛南竿機場、2班次從台北飛北竿機場，但受到天候因素影響，南竿機場、北竿機場能見度不佳，不符合飛機ATR72起降標準，8班次全部取消。

連江縣交通旅遊局表示，中午過後幾場能見度提升，南竿機場、北竿機場將恢復運輸。

此外，海運部分「臺馬之星」、「臺馬輪」昨（1日）晚間10許從基隆開航前往馬祖，臺馬之星載客571人、臺馬輪載客500人，共1071人，於今（2日）上午9時許抵達馬祖，2艘客貨輪載客率超過9成。

「臺馬之星」、「臺馬輪」今（2日）上午9時許再度從馬祖載客共767人返台，預計今晚間7時許抵達基隆。

(中時 )