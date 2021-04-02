金門航空站統計，今天迄下午15時為止，只飛了台中3架次、台南1架次，已取消25班次，受影響旅客人數3238名。（讀者提供）

縣府與交通部緊急啟動海運備援機制，由航港局協調金門快輪、合富快輪和雲豹高速輪協助疏運，寫下金門交通史上，單日最多船舶疏運滯留旅客的新紀錄。（金門縣務處提供）

縣府祕書長陳朝金（中）至碼頭接船，督導相關疏運事宜。（金門縣港務處提供）

金門濃霧深鎖，尚義機場上午短暫開場飛了4班，中午以後再度關場，縣府與交通部緊急啟動海運備援機制，由航港局協調金門快輪、合富快輪和雲豹高速輪協助疏運，寫下金門交通史上，單日最多船舶疏運滯留旅客的新紀錄。

金門航空站統計，今天迄下午15時為止，只飛了台中3架次、台南1架次，已取消25班次，受影響旅客人數3238名。

尚義機場在上午10時40分許，因跑道能見度達到適航標準，立即搶飛了4個班次，但12時40分以後濃霧再起，跑道能見度再降至300至500公尺左右，不及至少750公尺的起降標準，因此再度關場，讓在機場內外苦等的千餘名旅客搖頭不已。

縣府與金門航空站緊急協調航港局啟動應變機制，除昨日已自台中、基隆載客來到的金門快輪、合富快輪2艘外，再安排高速輪雲豹輪自嘉義布袋馳援，加入協助疏運旅客的行列。這也是金門交通史上，首次單日有3艘船隻疏運滯留旅客的紀錄。

根據氣象報告，金門今天受高壓迴流及鋒前暖區影響，上午全島吹起偏西南風及海陸風，尚義機場跑道能見度低於至少750公尺的起降標準，中午和晚間則在適航標準間上下起伏，在入夜之前，天候是否會出現變化，各相關單位密切注意中。

縣府祕書長陳朝金表示，一旦明日天候好轉，將協調各航空公司加開班機和放大機型，並適時協調國防部派遣軍機支援疏運，希望能將濃霧影響聯外交通減至最低程度。

(中時 )