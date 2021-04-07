台灣高鐵今天宣布，母親節疏運期間（ 5月7日至5月10日）將加開45班次列車（南下27班、北上18班），並從9日凌晨0時開放旅客訂票。

台灣高鐵今天發出新聞稿表示，從5月7日至5月10日規劃為期4天的母親節疏運，期間加開45班次列車（南下27班、北上18班），總計4天提供658班次的旅運服務，各車次並規劃3至5節自由座車廂。

台灣高鐵說，旅客可從4月9日凌晨0時起，透過「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購母親節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵說，為鼓勵大學生返鄉與家人團聚歡慶母親節，特別於5月7日以及5月10日，除原適用「大學生優惠」的車次外，更加碼12班次「大學生5折孝親優惠列車」。

台灣高鐵表示，母親節疏運期間，持定期票、回數票或悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車，同時適用「早鳥優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。（編輯：張銘坤）1100407

(中央社)