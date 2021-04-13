李姓男子開車載女友帶台中市遊玩，12日凌晨駕車時，因在車上把玩手槍，不慎開槍傷到自己右膝蓋，他將手槍丟棄後並就醫。據悉，該把改造槍枝已被警方尋獲，全案訊後將依《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。
24歲李姓男子開車載著女友到台中市遊玩，12日凌晨4時許，因在車上把玩手槍，不慎擦槍走火，開槍傷到自己右膝蓋，兩人在車上嚇得不知所措。
李男隨後將改制槍枝丟棄，並在女友陪同下就醫，警方已尋獲該把改造槍枝並查扣，全案訊後將依《槍砲彈藥刀械管制條例》送法辦。
(中時 )
李姓男子開車載女友帶台中市遊玩，12日凌晨駕車時，因在車上把玩手槍，不慎開槍傷到自己右膝蓋，他將手槍丟棄後並就醫。據悉，該把改造槍枝已被警方尋獲，全案訊後將依《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。
24歲李姓男子開車載著女友到台中市遊玩，12日凌晨4時許，因在車上把玩手槍，不慎擦槍走火，開槍傷到自己右膝蓋，兩人在車上嚇得不知所措。
李男隨後將改制槍枝丟棄，並在女友陪同下就醫，警方已尋獲該把改造槍枝並查扣，全案訊後將依《槍砲彈藥刀械管制條例》送法辦。
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