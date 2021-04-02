隨著越來越多針對亞裔的攻擊事件，美國反亞裔歧視運動也日漸增溫。台裔名人如籃球明星林書豪、民主黨聯邦眾議員孟昭文及有意角逐紐約市長的楊安澤，紛紛表態譴責針對亞裔族群的犯罪行為。但是反歧視亞裔運動在台僑社區似乎回響不大，遠不如韓裔、日裔社區積極。

台僑存在兩個錯誤的觀點:第一，他們認為亞裔最近受到攻擊，是大陸「散播」中國病毒或中共病毒，所以只要表明自己是台灣來的就不會被歧視。但攻擊事件受害者不只大陸人，韓裔、東南亞裔也受害，也有台僑被攻擊。老外根本分不清亞洲人的長相，也不願意去區分。

第二，相信疫情過去就好了。許多國家的歧視是結構性的，存在所謂的歧視鍊，亞裔由於人數少、獨善其身、不團結、遇事則忍、從政意識低等因素，長期處於歧視鍊的底層。最近許多攻擊亞裔的人是非裔，而白人主流社會對亞裔的關注度也不高。疫情只是強化了這個歧視鍊，不會因為疫情過去而有任何改變。

二次大戰時，同樣是交戰國，美國將日裔美國人送進集中營，德裔美國人卻不受影響。在身份政治當道的美國，認為可以自求多福、獨善其身的台僑得冷靜想想，「台灣人」三個字真的是保護傘嗎？