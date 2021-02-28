慢性病男散步昏倒墜落10公尺河谷兩腿斷，警消合力救人。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

慢性病男散步昏倒墜落10公尺河谷兩腿斷 警消合力救人

慢性病男散步昏倒墜落10公尺河谷兩腿斷，警消合力救人。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

患有糖尿病等慢性疾病的61歲吳姓男子受失眠所困，27日深夜外出散步，孰料疑似血糖過低，竟從大興橋上摔落約10公尺下的南崁溪中，不斷哀嚎，桃警消獲報循聲涉險救人，費時30分鐘將雙腿骨折的吳男救回岸邊送醫急救，撿回一命的吳男感激不已。

有民眾27日深夜11點多行經桃園區大興橋，聽到好幾聲「救命」呼喊聲，懷疑有人失足墜落橋下，連忙報警，桃園警分局同安派出所員警獲報，趕抵現場，果真聽到溪谷傳出陣陣哀嚎聲響，拿起手電筒照射，發現有人影在溪中。

因大興橋距離溪谷有2層樓高，簡端佑等5名員警兵分兩路，2警在橋上照光引導消防救護人員，3警涉險攀爬下河堤，夥同消防分隊員涉水，將受困在溪中的吳男以長背板救回岸上，但因溪谷環境險峻，警消只能架設長梯，數十名大男人合力拉長背板，將吳男救上橋，救援行動至少30分鐘。

警消檢傷發現，吳男雙腿都骨折錯位，甚至有一條腿是開放性骨折，疑似近來缺水，溪谷不深，墜河時撞到溪石所致，吳男完全無法動彈，受困水流中，在深夜更顯寒冷，所幸吳男意識清楚，透露自己有高血壓、糖尿病等慢性病，睡不著才會深夜沿著南崁溪散步，卻突然暈眩摔落橋下，頻頻感謝警消的救命之恩。

(中時 )