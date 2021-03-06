台南佳里警分局統計今年1到2月交通傷亡事故較之前同期平均值增加，加上近期在台17線、市道176線發生2起重大交通事故，為了更精確執法，防制意外發生，佳里分局透過數據分析找出10大易肇事路段，將進行精準執法，加強取締交通違規。
據統計，佳里警分局轄區今年1到2月致生傷亡的交通事故件數為335件，造成459人受傷，與前3年同期平均290件、受傷394人相比，件數及受傷人數都增加，再深入分析事故發生地點後，列出包括佳里區延平路、新生路、中山路、佳東路、光復路、文化路、西港區中山路、新興街、台19線西港路段和七股區台17線七股路段等10大易肇事路段。
佳里警分局長甘炎民指出，這些特定路段將依照重點時間投入警力，加強違規執法取締，每3個月進行滾動式檢討，統計交通事故增減狀況，並機動性調整執法路段，以保障市民行的安全。
甘炎民表示，上述以外路段除民眾報案違規開單或發生事故外，員警若在其餘路段若員警執法，將不列入工作考核項目，以提高精準執法方向，另外對闖紅燈、超速、酒後駕車及併排停車等違規行為，將規畫警力取締以防制交通事故發生，降低相關事故傷亡人數。
(中時 )
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