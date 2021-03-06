一名官姓外籍男子，5日傍晚騎電動機車前往苗栗後龍好望角一帶遊玩，結束離開時卻發現機車電量即將耗盡，只得推著車子回家，居民見男子在夜間推車報警處理，竹南警分局南勢所員警據報到場得悉上情後，協助代叫計程車送官某回家。

官姓外籍男子是在5日傍晚騎電動機車到後龍好望角一帶遊玩，不料，才剛抵達好望角，就發現車子儀表板警示紅燈亮起，想要折返回家，車子卻突然故障發不動，又沒帶手機，官某只好沿路推著機車。

途經民宅居民因官某臉孔陌生，並且居民向他打招呼都無回應，民眾懷疑官某酒駕或有其他違法行為心虛，於是拿起手機報警。

南勢所副所長李增灝，獲報後立即趕往後龍鎮南勢角與苗33線路口，找到官某後了解，才知是機車拋錨。李員考量該地昏暗且交通不便，基於為民服務，通知轄內機車行協助，並代叫計程車送官某回家，讓官某感受台灣警察人情味濃厚，當下表示，下次還要再來旅遊。

(中時 )