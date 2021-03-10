警方先安撫老婦情緒，細心檢視老婦手腕發現戴有生命連線中心迷失老人專用手鍊。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局南屯派出所巡佐陳照園，日前接獲民眾報案疑有一名迷失老人，到達現場熱心民眾表示見到該名老婦一臉無助、來回於路口徘徊，經陳員暖言關懷緩和老婦情緒，細心發現老婦手上戴有愛心手環，連繫確認後將老婦載返所休息並平安將老婦交由家屬帶回照顧。

警方指出，陳員當日上午執行交通稽查勤務，接獲值班通報文心南路與文心南三路口有迷失老人需協助。陳員獲報立即趕至現場，發現老婦於路口徘徊，欲直接橫越文心南路，由於該時段車流量大，陳員趕緊阻止老婦並詢問其欲前往何處，但老婦只表示要回家，對其餘詢問均無法明確回答。

經驗老道的陳員先安撫老婦情緒，細心檢視老婦手腕發現戴有生命連線中心迷失老人專用手鍊。陳員撥打該中心電話，告知事由後由中心協助查找家屬，經確認迷失老婦身分(李姓、59歲)，以電話連絡家屬後，先將其載返所休息。

警方表示，過程中陳員也不斷提醒老婦，過馬路要注意安全、若不知如何返家可請路人幫忙，並告知手環上的聯絡方式，以利他人協助，老婦亦點頭表示知道。

隨後家屬趕來派出所，表示家住約5公里遠的鎮平里郊區，因母親患有失智情況，可能想外出散步卻不知不覺走到市區迷了路，幸虧警方及時發現，否則市區車多且母親對路況不熟，不知會發生什麼意外，頻頻向警稱謝。

南屯派出所長江松泳表示，家中如有失智老人，可向相關單位申請愛心手鍊、手環等(如臺灣失智協會、各縣市政府社會局等)，可防止失智老人走失及加速連絡上家屬的時間，對於家中有長輩失智的情況，要更加的關心及照料，避免其獨自外出發生危險。

(中時 )