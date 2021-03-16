90歲失智的張姓老婦日前在台中市西區街頭徘徊3個多小時，民眾發現關心詢問，她都答非所問，經熱心民眾報警。台中市西區派出所警員到場，但老婦對警方詢問一問三不知，她自稱「65歲」，卻也不知為何身在現場？警方只好將她帶回派出所調查。

張婦對向警方確定地說，她今年65歲、住在中市的嶺東附近，至於其他詢問不是答覆：「不知道」或答非所問，而且她身上也沒攜帶身分證件，讓警方苦惱不已。

所幸，員警眼尖發現婦人手上戴有愛心手鍊，在手鍊上找到聯繫家屬的電話，連絡上她兒子林男，林男表示，母親住在東區，他必須下班後才能到派出所接老母。員警認為張婦遠從東區徒步走到西區來，體力恐已不堪負荷，因此開巡邏車把她載回家。

還在上班中的林男得知母親已安然返家，還打電話至派出所致謝。警方提醒民眾，對家中年邁或失智的長輩，盡量不要讓他們單獨出門，並建議將長輩姓名資料或家屬聯繫電話留在包包內或繡在衣服上，萬一長輩走失，警方可以據此查出身分及住處，協助找到回家的路。

(中時 )