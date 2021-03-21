一名專偷汽車零件的吳姓慣竊，日前連續犯下9起'苗栗地區民眾汽車零件竊案，日前他潛入一輛汽車偷零件時，未料該輛車有自動上鎖系統，吳嫌想盡辦法開啟未能如願，受困車內6小時坐困愁城，最後強行破壞天窗後落荒而逃，苗栗頭份派出所員警調閱監視器發現他就是遭鎖定的慣竊，經熟記其身影後，在巡邏時眼尖發現他出現在路旁，一舉將吳嫌逮捕到案。

笨賊偷汽車零件遭鎖車內囚6小時，苗栗警鷹眼逮人。(警方提供)

笨賊偷汽車零件遭鎖車內囚6小時，苗栗警鷹眼逮人。(警方提供)

苗栗縣警察局頭份分局頭份派出所於日前接獲多起竊案，鎖定35歲吳姓慣竊涉有重嫌，由於吳嫌涉及竹南、頭份地區多起竊案且居無定所，故頭份派出所員警兵分多路前往吳嫌可能藏匿地點埋守數日均未果。但員警不放棄仍繼續找尋。

110年03月19日19時20分許頭份派出所所長林煥然率警員唐郁栩執行巡邏勤務時，特別前往吳嫌可能出沒之地點附近搜尋，見路旁1名男子疑似吳嫌，為避免打草驚蛇假裝沒看到後隨即急速迴轉上前盤查，吳嫌見警方出現，拔腿就跑進巷子，員警立即自後追趕，追至死巷後順利將吳嫌逮捕，在其身上當場查獲查扣安非他命吸食器一組。經詢問後，賴嫌坦承犯下竹南(5起）、頭份(4起)地區住宅、汽車、娃娃機竊案等9件，頭份警方積極逮捕連續竊盜犯，讓民眾對警方的維持治安工作的高效率豎指按讚。

經查吳嫌平日不務正業，以竊盜維生，居無定所，近來涉及頭份、竹南地區各類竊案，包括竊取學校餐廳人員大衣內現金、汽車內零件及娃娃機竊案等，其中在1處停車場內見1部自小客車未上鎖即進入行竊零件，不料遭反鎖受困車內，受困車內長達6小時，最後撬開天窗後逃逸。

全案偵訊後將吳嫌依竊盜罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦，並建請臺灣苗栗地方檢察署聲請預防性覊押。

頭份警分局分局長何孟宗表示，竊盜案件對民眾人身安全及財產造成嚴重威脅及恐懼，警察局一再要求受理到類似案件，均比照重大刑案積極全力偵辦，讓民眾安心。本案竊賊涉及多起竊案，其中汽、機車竊案部分則以鑰匙未拔或未上鎖之汽、機車為下手目標，藉此也呼籲民眾除做好防竊措施外，另無人在家時，門窗務必上鎖，左右鄰居也要發揮守望相助精神，讓宵小無機可趁，如發現可疑人、事、物，請立即與警方連絡，共同打擊不法，以有效淨化社會治安。

(中時新聞網)