桃園市大園區一名邱姓女子，22日凌晨因心情不佳找友人聊天訴苦，並表示想獨自到竹圍漁港看海散心，邱女友人接獲訊息後擔心邱女發生意外，於是向大園警分局竹圍派出所通報。警方獲報後立即前往海邊搜尋，果真發現邱女的身影，但她半身在水中並不斷呼救，員警見狀趕緊衝上前將人拉回岸邊，及時挽救一條寶貴的生命。

警方表示，邱女於22日凌晨傳訊息向李姓友人聊天訴苦，在聊天的過程中邱女透露其情緒低落，並表示想到竹圍漁港看海解悶，李男擔心邱女在深夜獨自到海邊會有危險，遂立即向警方報案。

竹圍派出所所長陳隆應、警員林煒峻獲報後，立即依照李男提供的線索前往竹圍漁港搜尋，果真在沙灘旁找到邱女平時使用的機車。員警以探照燈巡視四周，隱約見到有女子半身泡在海水中不斷呼救，且被海浪拍打無法站穩，員警見狀不顧自身安危，立即衝上前將人拉回岸邊，經救護人員到場檢查，邱女意識清楚身體並無大礙。

警方隨後將邱女帶返所關懷，邱女表示是因為母親近日過世，走不出喪母之痛，加上人際關係等因素，導致心情不佳，才想獨自去海邊散心，但因一時精神恍惚往海中走去，回過神來已水深及腰，幸好員警及時救援，才讓她得以平安無事。

警方後續也通知李男前來護送邱女返家，並請其多加關心邱女狀況，李男對於警方冒著生命危險及時救援的行為，深深表示感謝。

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