台南市佳里區今天早上傳出情殺案，1名男子持刀砍傷前女友母親和阿嬤，陳姓母親送醫後傷重不治，阿嬤受輕傷，犯案的黃姓男子隨後逃逸，當地警方獲報後出動大規模警力搜捕，於離案發地150公尺的蕭壠文化園區內將黃男逮捕，並查扣水果刀，全案依殺人、妨害自由、傷害移送法辦。

台南佳里兇殺，兇手預藏水果刀潛入女友家中刺殺女友母親遭逮。(劉秀芬/台南傳真)

台南市佳里警分局表示，上午7時30分許接獲110通報，佳里區延平路有人滑倒、現場留有血跡，立即調度警力前往現場，當場發現被害人陳姓婦人倒在屋內一樓浴室門前，另名被害人詹姓阿嬤臉部亦有刀傷。

現場員警立即通報救護，將2名被害人送往佳里奇美醫院急救，陳姓婦人因傷勢嚴重經醫院宣告死亡，另詹姓阿嬤仍於奇美醫院治療中。

據了解，黃嫌因不滿詹姓女友欲與其分手，今天7時多騎乘機車前往其女友住處，見大門未鎖便潛入屋內，遭其女友母親陳姓婦人撞見發生衝突，黃男拿出預藏水果刀砍傷陳姓婦人左臉頰、右肩等多處，詹姓阿嬤臉部受傷及牙齒2顆斷裂，黃男闖禍後立即逃逸。

佳里分局員警獲報後隨即出動大規模搜捕，於離案發地150公尺附近蕭壠文化園區內將黃嫌逮捕並查扣水果刀，帶回警局偵訊，全案依殺人、妨害自由、傷害移送，並建請台南地檢署予以聲押。

(中時 )