台中市外埔區陳姓婦人久病厭世，日前留下輕生字條便離家，丈夫緊急報案協尋，不久後陳婦返家欲尋短，警方顧及生命硬將人拉上警車，一路鳴笛急奔醫院，所幸保住一命。

外埔區50歲陳姓婦人因久病厭世，23日晚間在住處客廳桌上留下輕生字條便離家，丈夫焦慮萬分，到大甲分局外埔分駐所報案協尋，所長紀適華知情後，除當下請員警戴采瑩、鄭吉男受理緊急協尋外，立即調度所內警力協尋。

家屬見警如此積極作為，也出動親朋好友幫忙，此時，丈夫接獲電話稱陳婦已回家欲尋短，員警李慶南、何柏諭得知後立即馳赴現場，考量交通壅塞及沿途燈號恐遲延就醫時間，員警趕緊通知119，另方面鳴笛飛奔趕往現場。

警方因救人心切，不顧陳婦不願就醫，未待救護車到場，便將她一把拉至警車一路鳴笛馳奔醫院，原本需要15分鐘的路程，只花5鐘便迅速將病患送抵大甲光田醫院，順利挽回生命。

家屬總算鬆了一口氣，忍不住喜悅情緒激動落淚，不斷感謝警方不辭辛勞，積極將家人從鬼門關救回。

外埔所長紀適華呼籲，平常多和家人建立緊密聯絡，如察覺親人生、心理有異時，應立即就醫或尋求心理諮商，以避免憾事發生。

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