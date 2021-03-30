桃園市觀音區一名55歲的李姓婦人，半年前透過臉書認識一名自稱聯合國退休軍醫的男子，對方以甜言蜜語取得李女的信任，還說要將退休金250萬美元寄給李女，但包裹卡在海關，要先付新臺幣30萬元才能領出。李女信以為真，29日下午前往郵局匯款，所幸機警的行員察覺異狀，即時向大園警分局觀音分駐所通報，才順利守住李女的積蓄。

警方表示，李女半年前在臉書上認識一名自稱聯合國退休軍醫的華裔男子，2人相談甚歡令李女陷入熱戀。對方見李女卸下心房，便謊稱要來臺與李女共度下半生，於是寄了一個裝有美金250萬元的包裹要給李女，但因金額龐大卡在海關，要先支付新臺幣30萬元才能領出。

李女一時被愛沖昏頭，29日下午前往郵局欲匯款，但行員得知李女的匯款目的後覺得有異向警方通報。觀音分駐所警員姜彣勳、廖泫濡到場了解，發現這是詐騙集團的慣用手法，便立即拿出相關案例來勸說，李女才驚覺遭到詐騙，連忙向警方道謝，感謝員警幫她守住辛苦賺來的積蓄。

大園警方呼籲，網路交友在未確認對方真實身分前，若發現對方提及投資或有關金錢的訊息，千萬不要輕易相信，若有疑問可撥打165反詐騙電話或至派出所諮詢。

(中時 )