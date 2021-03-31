農委會主委陳吉仲30日參加由中興大學主動發起舉辦的「啟動溝通，共尋雙贏方案」座談，發言時一度哽咽，表示興大許多老師都罹患肺腺癌，顯示中南部民眾飽受空汙危害，強調政府絕不會以空汙問題就不管藻礁，將尋求多贏。對此，國民黨前立委孫大千怒轟，「陳吉仲真的噁心到爆！」並提出5點質疑。

陳吉仲過去多次遇事哽咽，從北農解職農陣好友吳音寧、護航農委會禁用巴拉刈、口蹄疫拔針等等，次數之多。此次陳吉仲又因談及空汙、肺腺癌等問題哽咽。讓孫大千受不了，今（31）日在臉書痛批，「夠了，別再演了！陳吉仲真的噁心到爆！」為了掩護滅絕藻礁的錯誤政策，居然還要消費肺腺癌的患者。

孫大千批陳吉仲「噁心到爆！」（圖／摘自孫大千臉書）

孫大千接著提出5點質疑，第一，幾年前台中人民站出來反對空汙的時候，陳吉仲人在哪裡？為什麼陳吉仲當時不為得肺腺癌的老友哽咽呢？

第二，孫大千指出，幾年前台灣人民反對深澳電廠增加機組，拒絕用肺發電的時候，陳吉仲人在哪裡？為什麼陳吉仲當時不為得肺腺癌的老友哽咽呢？

第三，台灣四面環海，為什麼就不可以找到一個兩全其美的替代方案呢？孫大千表示，陳吉仲身為政府與環團對話的窗口，居然只會用幾滴虛偽廉價的淚水，就想要轉移焦點帶風向，這就是蔡英文所謂的溝通嗎？

孫大千提出第四點質疑，陳吉仲在感懷老友們不幸遭遇的同時，有沒有想過要為那些即將被民進黨親手滅絕的藻礁生態系中的海洋稀有生物，流下幾滴同情的淚水呢？

最後第五點，孫大千表示，身為政府官員，居然變相暗示台灣人民，如果守護藻礁，就只好得肺腺癌，這是一個多麼低級無恥的恐嚇。難道台灣人民就不可以又保住地球珍貴自然資產，又可以身體健康長命百歲嗎？

(中時新聞網)