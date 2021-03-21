26歲吳姓男子一行人21日清晨4時，從三重區KTV離去與路過的謝男爆發衝突，謝男遭吳男毆打頭部挫傷，警方趕抵現場，打人的吳男及友人已離去，現場有媒體欲拍攝，卻遭2名酒醉男子怒罵、拍打錄影機，三重警方立刻壓制2男；警方事後循線在新莊找到肇事吳男，後續將進一步釐清案情。

據了解，吳男一行人21日清晨4時剛從三重區正義北路KTV歡唱離去時，在店門口和37歲謝姓男子爆發嚴重的肢體衝突，吳男一行人竟大打出手，打得謝男頭部、手部挫傷，三重警方獲報後趕往現場，未料毆人的吳男已離去。

媒體聞訊積極趕到現場欲進行拍攝，這時KTV又走出喝得酩酊大醉的28歲郭男、27歲顏男，兩人見媒體攝影機，不明原因開始對媒體怒罵，並拍打記者錄影機，三重警方見狀，立刻以辣椒水和優勢警力壓制2男，將2男帶回保護管束，並依社會秩序維護法偵辦。

三重警偵查隊長鄭偉豪表示，關於第一案，吳男涉嫌毆打被害人部分，警方在新莊區找到吳男一行人，警方依違反刑法傷害罪偵辦；另一件，郭、顏2男叫囂並動手撥打無辜記者鏡頭部分，則依違反社會秩序維護法送辦。

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(中時 )