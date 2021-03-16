新北市板橋區78歲賴姓老翁罹患有輕微失憶症，13日9時許騎機車出門，欲往板橋果菜市場買菜，因年事已高又疑似罹患失憶症致精神狀況不佳，竟不知不覺間獨自騎到台65線道高架橋上，車子來來往往非常危險，被熱心駕駛民眾發現報警，所幸經員警駕駛警車護送，順利平安返家。

新莊警分局中平派出所警員王順利、林隴正等2員接獲報案，迅速駕駛巡邏車前往救援，發現台65線高架橋上2公里處板橋往五股方向，有一名老翁停在路旁，揮手向警車招手，員警趕緊下車，看見老翁情緒緊張，全身發抖，先安撫老翁心情，告訴他不用怕，再由老翁騎機車在前慢慢行駛，巡邏車跟在後面護送，一路陪著老翁安全騎到平面道路。

據悉，老翁由板橋迷走到新莊，騎了約7公里的路程，歷時約15分鐘，警方發現老翁疑似有受到驚嚇有失憶情形，於是員警先帶回派出所休息，請老翁喝水，吃麵包，警方耐心詢問老翁住處，經老翁出示身分證之後，得知老翁住板橋一帶，因大兒子中風，身體不便，二兒子在台中工作，都無法來接他，員警擔心老翁再次迷失方向，於是駕駛巡邏車護送老翁返家，再請轄區機車店老闆用貨車幫忙把老翁的機車載到住處。

所長蔡天瑞說：「33年次的賴姓老翁，育有2子，家境生活貧寒，平日與大兒子住在一起，2人相依為命，又因大兒子中風無法工作，只能靠著領補助過生活。」

鄰居表示：「這一戶家人生活很辛苦，但是左右鄰居都很關心及照顧他們，平常也會濟助一些日常民生物資給他們，讓這一家人感受到社會的溫暖。」

員警最後也特別拜託左右鄰居，如果這一家人有任何需要幫忙，可以隨時幫忙撥打110報案，員警會立刻來幫忙這一家人。

(中時 )