蔡允潔近日錄高點綜合台《震震有詞》，分享父母離婚時感覺被遺棄而產生的傷害，慶幸多年後她與媽媽再度重逢，卸下心防和解。她小學3年級前如同掌上明珠被媽媽捧在手掌心呵護，但在她出國表演回來後卻風雲變色，媽媽看她的眼神完全不同，從疼愛變怨恨，一不聽話就是打、罰跪，甚至還跟弟弟說：「不要理這個神經病，她不是你姊姊。」

蔡允潔被打到受傷流血，媽媽半夜幫她偷偷擦藥卻又嘴硬不承認，如此驟變連媽媽也不知道為什麼，蔡允潔問媽媽也只得到「突然很討厭她」這句話。心理分析專家邱文仁分析：「蔡允潔可能是代罪羔羊，在她出國期間可能父母發生不愉快，或是媽媽面對爸爸時，心理壓力過不去，便把氣出在女兒身上。」對於媽媽彷彿變了個人，蔡允潔說：「我無法理解媽媽的情緒反應。」

蔡允潔談成長過往。（和展影視提供）

國中時父母正式離異，卻沒有一方爭取蔡允潔的監護權，看著爸爸帶兩個弟弟離家，她只好繼續跟媽媽住半年，然後搬到外婆家，媽媽換家門鑰匙讓她無法返家，她與媽媽因此失聯長達十年。她因被父母遺棄的感覺而沒有自信，國中時竟拿筆猛戳手臂，以偏差行為想要獲得同學注意。

從父母離異以來，她罹患憂鬱症15年，經常有自殘行為，當時男友數度阻止她不成，竟也跟著自殘，「看到男友的行為讓我驚醒，覺得不能害別人」，她感謝當時男友在交往的十年期間，對她無微不至的照顧，原以為可以開花結果，她卻因不安感劈腿，結束這段感情。而她在台中念大學時，突然接到多年未聯繫的媽媽來電，見面後媽媽哭說：「對不起，我不知道如何當一個媽媽。」母女因此和解。

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(中時 )