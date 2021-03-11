「我兒子跌倒爬不起來，麻煩你們來幫忙一下！」家住高雄小港1名中風男子日前欲乘電動輔助車至戶外透透氣時不慎跌倒在地，但同住的年邁老母親力氣不足，苦無良計只好打電話至派出所請求協助，所幸員警火速趕到家中將男子扶起才沒有發生憾事。

小港分局大林派出所警員董文仁、李倞轊於9日早上9時許巡邏時接獲報案，稱有一名中風男子需要警方協助，董等2員獲報後旋即趕赴現場，到場後發現係行動不便的46歲陳先生癱跌在地，見陳先生無法憑一己之力爬起，董等2員趕緊將其攙扶坐起，待坐穩後始關心病情及生活狀況。

經了解後發現陳先生平時與年邁的老母親居住，不知是否因為日夜溫差大，身體四肢近日較為僵硬，當天欲乘上電動輔助車時不慎癱跌在地無法自行坐起，無計可施之下方才請求警方協助，經警方協助坐起後，陳先生向警方表示身體無恙毋須就醫，除了因勞煩警方出勤感到愧疚外，陳先生也不斷感謝警察為民服務的精神。

(中時 )