又見虐狗人士！桃園市龍潭區今有網友在臉書PO出一段影片，只見黑衣男站在巷弄中，手持竹竿朝被栓住的小黑狗狂打，小黑狗痛得頻頻哀嚎，路過民眾見狀錄下後，氣憤向警方報案。市府動保處長王得吉表示，現已主動介入調查，查證屬實後將依《動保法》開罰20萬以上、200萬以下罰金，2年以下有期徒刑。

本起虐狗案發生於中興路一處巷弄，影片中可見穿著黑衣的男子手持竹竿，喪心病狂地朝小黑狗狂打，小黑狗雖痛得想逃，卻受制鐵鍊而難以動彈。由於出力過猛，竹竿還因此些微開花，令人咋舌，此番光景被隔街民眾撞見，趕緊拿起手機錄下男子凶殘行徑，並迅速報案。

據指出，男子為小黑狗的飼主，由於狗狗時常在屋內隨地小便，喝止過數遍都未改善，使他氣憤難耐。昨酒過三巡後，飼主眼見狗狗再犯，一時失去理智，將其拖至屋旁的巷弄以鐵鍊拴起，拿起竹竿就是一陣猛打，畫面殘忍。

龍潭警方獲報後，派員於今下午進行查訪，卻未見飼主與小黑狗，詢問鄰居後才得知，甫有動保團體和飼主聯繫，詢問是否能代為飼養狗狗，飼主同意後便簽下相關文件，後續交由愛狗人士認養。

動保團體透露，小黑狗雖僅有皮肉傷，沒有性命危險，但只要看見人手持物品就會嚇得發抖，疑似長期遭虐，現已將施虐影片轉給動保處，以利後續調查；王得吉指出，從影片中難以分辨男子身份，目前也未收到檢舉，但飼主行徑明顯違《動保法》，可處20萬以上、200萬以下罰金，2年以下有期徒刑。

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(中時 )