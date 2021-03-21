基進黨立委陳柏惟宣傳圖片。（圖／取自陳柏惟臉書）

台灣基進立委陳柏惟面臨罷免風波，成各界關注焦點。陳柏惟18日發文表示，響應20日的世界口腔健康日，選區民眾加入鄉親LINE群組、非選區民眾加入全國後援會LINE群組，就能到他的服務處領取牙膏一條，此舉遭「刪Ｑ總部」質疑是企圖賄賂。對此，《中天新聞》派出記者前往台中進行街訪，一名民眾直言，陳柏惟此舉形同賄選，並指蔡英文總統不想救他，所以他要自救。

針對陳柏惟送牙膏引起爭議，《中天新聞》20日在台中街頭進行街訪，一名年輕男性表示，「他現在都要被罷免，還認為發牙膏可以改變什麼，我覺得是多餘的事情，因為這不會改變想要罷免他的人的意見，很不解為什麼他要這麼做」；一名小姐則認為，「也是會一點點有涉及到賄賂之類的吧，他還是希望自己不要被罷免，釋出一點點善意這樣」。

一名和媽媽一起上街的年輕人說，「送牙膏嗎？應該是遊走在法律邊緣，好像說有沒有超過30元，要看牙膏是大條還是小條，再來決定他的做法有沒有違法」，年輕人的媽媽則指出，「我認為是不妥的，像剛我兒子講的，陳柏惟有點遊走在法律邊緣，但是我覺得不應該要送贈品，支持陳柏惟的人不會因為這個小東西而支持他，相對的，不喜歡陳柏惟的人也不會因為這個東西喜歡他，所以我覺得是多此一舉」。

另外有一位阿姨直言，「我覺得這就是賄選，賄選的一種，他做什麼都讓人家討厭，他在解救自己，因為蔡英文不想救他 他想要自己救自己」；一名和朋友一起接受採訪的年輕人則指出，「送牙膏我覺得很沒效益，搶便宜的會去，但拿了就算了，還是一樣照樣罷免他」。

加陳柏惟群組送高級牙膏 台中人一句話看穿

(中時新聞網)