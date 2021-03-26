立院衛環委員會臨時提案日前表決通過「疫苗採購調閱小組」，引起藍綠多次大戰，24日終於達成共識，通過疫苗採購調閱小組照案。對此，國民黨立委陳以信表示，疫苗採購過程一直都是大黑箱，但民進黨卻強行表決，以政治考量干擾立法決定，不尊重立法院，蔡政府完全執政卻完全墮落！

國民黨立委上周在立院衛環委員會突襲提案，經表決通過「疫苗採購調閱小組」，在22日被民進黨立委以優勢人數表決刪除後，昨（24日）再於衛環委員會引發大戰，歷時4小時僵持後，朝野協商達成共識，疫苗採購調閱小組照案通過，但成立時間再由朝野協商後決定。

對此，陳以信今（26日）在臉書發文表示，疫苗採購在整個決策與執行過程都是大黑箱，立院衛環委員會通過臨時提案成立「疫苗採購調閱小組」，明明是民進黨委員自己不來開會，才會表決輸給國民黨委員，沒想到民進黨竟然不認輸，還在下次會議中強行更改議事錄，在吵鬧中強行表決。

陳以信痛批，民進黨這種多數暴力的民主，霸凌少數的民主，根本不是民主！尤其在民進黨一黨獨大下的立法院，已自甘墮落為「行政院的立法局」，行政院說疫苗採購要保密，民進黨團就連吭聲都不敢，連立法院召開機密會議，都不敢要求行政院稍作說明。

陳以信稱，請問今天政府拿人民的錢向外國廠商買疫苗，立法院代表人民監督整個購買過程有什麼不對？尤其國人對疫苗採購有許多質疑，是不是有人在背後操弄價格？是不是有人企圖從中圖利？是不是有人判斷失當，是不是決策錯誤？今天民進黨拒絕打開黑箱，是不是就是企圖包庇？企圖掩蓋？企圖瞞天過海從中漁利？

陳以信回想，10年前蔡英文還是民進黨主席時，她曾經說過一段話，「過去三年，行政部門的很多政策決定或法案的形成過程不透明，導致希望有實質監督、理性探討法案的在野黨，在資訊不透明下，面對很大的挑戰，影響到立法工作。」她還說「在完全執政下，立院不被尊重，也沒有辦法發揮其實質的功能。」她當時說這段話，雖不符合當時事實，但卻非常準確的說明現在。

最後，陳以信認為，現在蔡政府一黨獨大，完全執政，但在「萊豬開放、觀塘三接、防疫決策、疫苗採購」等政策上，政府資訊不透明、決策大黑箱、以政治考量干擾立法決定，不尊重立法院！不尊重民主程序！不尊重人民意見！蔡政府完全執政卻完全墮落！相信台灣人民的眼睛是雪亮的，民進黨一定很快會遭到人民的唾棄！

(中時新聞網)