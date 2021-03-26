台灣基進黨立委陳柏惟罷免案進入第二階段，基進黨質疑國民黨挾公投案與陳柏惟罷免案，做政治操作，為提醒人民公投案蘊含的政治風險，基進黨今宣布將成立「挺Q護台小組」，在各地方進行政治宣傳，對民眾說明這次的危機。

基進黨主席陳奕齊指出，2018年起，公投案成為國民黨操作政治風向的工具，更讓中國代理人趁虛而入；面對國民黨再次挾公投案與報復性罷免而來，希望讓所有人睜大眼睛看清楚，誰會因為公投案得利，後續也將透過新成立的「挺Q護台小組」，在各地進行政治宣傳。

台灣基進組織部主任李雨蓁表示，這段時間都在為捍衛陳柏惟努力，反應地方鄉親遭人情壓力強迫連署的聲音，與地方優秀廠商合作推廣公益活動，卻屢遭罷免團體抹黑攻擊，如果這不是報復性罷免，那什麼才是？

李雨蓁說，若陳柏惟罷免案第二階通過，在時程上極有可能會跟公投一起舉行投票，如果公投已成為國民黨的政治工具，罷免陳柏惟也會成為國民黨目標之一，守下陳柏惟就是守下台灣，身為團隊執行長，擔起守護3Q全黨力挺的發動者，義不容辭。

(中時 )