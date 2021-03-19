新型冠狀病毒大流行後，美國的仇恨少數族裔事件上升。灣區最近有兩名亞裔長者遇襲後過世，一名亞裔男士遭嚴重攻擊後呼籲該對暴力喊停，一名女性長者受攻擊後奮力反擊白人嫌犯、氣到哭。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）今天報導，菲律賓華裔男子張宇（Danny Yu Chang，譯音）15日在舊金山金融區午休時間走出一家超級市場時，突然有人從背後襲擊他，一切來得又快又暴力。

3天後，他在家休養，臉部骨折、手擦傷，且眼瞼嚴重瘀青腫脹，受訪時他說：「我不知道為什麼仇恨亞裔的事件一直發生，但該停了。」

59歲的張宇成長於菲律賓，1999年到舊金山從事旅行社工作，寄錢供在菲律賓的4個孩子生活。現今他對21年前遠渡重洋來的地方感到不安，「加州沒有什麼是安全的，特別是對年長者」。他餘悸猶存、左眼視力模糊、對走出家門感到害怕，計劃和妻子搬離加州。

警方16日晚間宣布逮捕32歲嫌犯德維斯-密爾頓（Jorge Devis-Milton），嫌犯攻擊張宇30分鐘後，又在一處灣區捷運站攻擊另一位64歲長者，這位受傷的長者尚未脫離險境。

舊金山非營利組織「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）16日公布報告表示，從2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後到今年2月底，近一年內至少有3795件仇恨亞裔事件，其中1691起發生在加州，占最多。另一份報告發現去年3月到12月期間，舊金山灣區有超過700件仇恨亞裔暴力攻擊。

1月28日，一位84歲泰國裔長者走在舊金山一處住宅區被推倒，兩天後死亡；一位75歲香港移民3月11日在奧克蘭（Oakland）被惡意推倒，腦部嚴重受傷而不治死亡。奧克蘭位於舊金山以東約60公里。

攻擊亞裔事件在街頭上演，有民眾拍下現場畫面。

舊金山電視媒體KPIX報導，一位說粵語的女性長者謝曉真（Xiao Zhen Xie，譯音）17日在舊金山鬧區市場街（Market Street）遇襲，76歲的她臉部掛彩、眼睛流血瘀青，當時她奮力以木板反擊白人嫌犯。

「他打我」，她對救護人員描述事件、氣到哭的畫面，經民眾拍攝、上傳社群媒體，許多人表達同情與不忍。嫌犯與她皆送醫，家人說她返家後「頭暈、恐懼、心靈受創」，有一眼視力不清。

16日早上8時30分，一名77歲亞裔長者走在奧克蘭市中心的警察大樓附近，監視錄影機拍到有人左手拿著外帶早餐、右手揮拳重擊這位長者的臉。同一天傍晚，喬治亞州亞特蘭大地區發生槍擊案，造成8人喪命，警方說有6人是亞裔女性。

(中央社)