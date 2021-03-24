美國亞特蘭大按摩館日前發生槍擊案，導致8人死亡，其中有6人為亞裔女姓，該事件揭開了亞裔的仇恨犯罪的冰山一角，在當地引發關注，甚至遊行抗議；對此，國民黨副秘書長李彥秀近日才自美國回台，她在臉書表示這幾天在美的感受，表示身為亞裔女性，相當深刻感受到當地仇恨亞裔的狀況，「開車在路上被比中指都是家常便飯。」

李彥秀今(24)日在臉書發文指出，她在美國的這段期間，除了感受到國情不同對於防疫作法的差異之外，也深刻感受到亞裔族群疫情期間在美國的艱難處境。「駕著車在路上被比中指，對我來說已經是家常便飯。」

美國亞特蘭大按摩館槍擊案造成8人死亡，當中6人為亞裔女性，專家認為絕對不是巧合，指出對亞裔女性的物化、性慾化、以及被邊緣化等3項因素，是美國亞裔女性更易受暴力攻擊的原因。（圖／美聯社）

李彥秀表示，因為新冠肺炎的緣故，針對亞裔社區的仇恨暴力案件，從美國、英國、德國、法國到澳洲都有大幅增加，卻是被刻意漠視。無法解決病毒這個共同的敵人，只能訴諸暴力對付其他族裔的心態，實在令人沮喪。

而這個狀況中，受到最大影響的就是身在國外的僑胞們。李彥秀表示，她這段期間也在能力以及防疫許可範圍內，儘量關心當地僑界的好友，更直接感受到疫情期間僑務工作推展的困境。她指出，僑務工作應該不分黨派，更不應該有過多政治的計算，除了基層僑務工作在第一線的辛苦努力，也希望透過這篇文章，可以提醒蔡英文總統，華僑對於總統有更多的期待，希望蔡總統所帶領的政府，能夠給予僑界更多的關懷。

(中時新聞網)